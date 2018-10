Oktoobris 2006 sattus õlitöösturist miljonär Raivo Tamm 48 tunniks trellide taha. Politsei otsis läbi tema kodu ja kontori.

„Raivo Tammel lasub maksupettuse kahtlus,“ teatas Päevaleht.

„Rikaste klubi liige Raivo Tamm maksupettuses kahtlustatav,“ hõikas Äripäev ja lisas peagi, et kahtluse all on veel kuus inimest.

Üheksa kuud ärimehe tegemistel salaja silma peal hoidnud prokurör Andrei Voronin uskus, et on jälile saanud suurejoonelisele kuritegelikule skeemile. Et Tamme kontrolli all olnud Kiviõli Keemiatööstus hankis ekskavaatori, buldooseri, veoautod, sõiduautod ja muud seadmed pettusega.

Kuid kriminaaluurimine lõppes tulemusteta nagu coitus interruptus. Kisa ja käraga alustatud uurimine vajus sisinal kokku. Tamme ei antudki kohtu alla, sest riiklik süüdistaja Voronin lõpetas oktoobris 2011 uurimise… aegumise tõttu!

Solvunud ärimees ja teisedki kahtlusalused polnud sellega nõus.