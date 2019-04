Ametlik väljund EKRE propagandamasinale on veebiportaal Uued Uudised. See kuulub erakonnale ja on olemuselt klassikaline poliitiline hääletoru.

Uued Uudised ei suska salakavalalt selja tagant, vaid lajatab maamehelikult otse. Kaja Kallas asub looma lillat kiusuvalitsust. Kersti ­Kaljulaid on Brüsseli asehaldur Eestis. Liia Hänni esindab poliitikuid, kelle arvates on rahvas loll ja tuleb võimu juurest eemal hoida. Jne.

Säärane stiil tundub liiga labane? Pole ta midagi, kui arvestada, et sotside endine liider Sven Mikser saatis Henn Põlluaasa (EKRE) karu perse ja oravate raudvara Jürgen Ligi soovitas kord ajakirjanik ­Kalle Muulil tarvitada Statoili stardipaketti (s.t bensiin + tikud ehk pane ennast põlema).

Aga kui varem olid need erandlikud ütlemised, siis EKRE puhul on tegemist tavalise stiiliga.

„Probleem pole mitte EKRE räiguses, vaid ühiskonna muutumises lillelasteks, kes ei taha millestki halvast kuulda ja kaitsevad ennast solvumisega,“ kuulutas Uued Uudised hiljuti.

EKRE meediaaparaat tavaliselt vabandust ei palu. Küll aga on partei bossid nõudnud, et teised vabandaksid nende ees. Näiteks partei juhatuse liige, tulevane rahandusminister Martin Helmeavaldas arvamust, et Toompeal toimunud meeleavalduse segamise eest peaks vabandust paluma Indrek Tarand. Mis sest, et eurosaadik seal ise kere peale sai.

EKRE portaali suhted tavameediaga pole parimate killast. Tüüpilised toimetused, sh Eesti Ekspressi oma, on ju poliitilistelt hoiakutelt kirjud. Uued Uudised seevastu teenib üht suunda.