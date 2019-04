Kuum Sulev Vedler, Erik Moora Uus sotsiaalminister: uhhuu-meditsiini levik teeb mind väga murelikuks Tanel Kiik (30) on uue valitsuse loomise üks võtmeisikuid. Ta lahkub peaministri büroo juhi kohalt ja asub tööle sotsiaalministrina. Kiike iseloomustavad meeletu töövõime, jäägitu pühendumine, avatud hoiak ning aus jutt. Jaga 0 Kuula

ESIMENE VARU: Tanel Kiik ütleb, et tema ministriks saamine algas sellest, et Janek Mäggi ei tahtnud enam valitsuses jätkata. Tema koha hõivas seepeale Jaak Aab. Aabile algul mõeldud sotsiaalministri koht jäi vabaks ning see anti Kiigele kui esimesele „varumehele“. Foto: Priit Simson