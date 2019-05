Üks põnevamaid avastusi on venelase Evgeny Mulyukovi firmale kuuluv kinnistu Pärnu mnt 12 ehk vana Tallinna peapostkontori hoone, kus on tegutsenud ka Põhja-Eesti Pank ja Preatoni pank. Mulyukovi valduses on hoone alates 2015. aastast. Mees hankis aastaid varem õiguse taotleda Eesti elamisluba, olles siia investeerinud vähemalt 65 000 eurot. Lisaks vanalinnale on Mulyukovil kinnisvara mujalgi Tallinnas.

Mulyukov sai kuulsaks sellega, et avastas mõne aasta eest hiigelpettuse Venemaa ühes suuremas naftafirmas Bašneft. Firma opereerib enam kui sadat nafta- ja maagaasimaardlat ning selle peakontor asub Baškortostanis Ufaa linnas. Pettus tuli ilmsiks 2016. aastal, vahetult enne seda, kui korruptsiooniskandaalidest räsitud Bašnefti võttis üle Venemaa riiklik naftakompanii Rosneft.

Mulyukov oli Bašneftiga äri ajanud ettevõtte aktsionär. Ta kahtlustas juba aastaid varem, et Bašnefti juhtkond kantis ettevõttest välja miljardeid dollareid väärt varanduse.