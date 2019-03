Ringkonnakohus ei välistanud lasu toimumist rüseluse või kukkumise käigus teadvustamata instinktiivse haaramisliigutuse mõjul. See omakorda tähendab, et hoolimata inimese surmast ei pruukinud karistusõiguslikus mõttes mingit kuritegu aset leidagi.

Toonane juhtivprokurör ja nüüdne riigiprokurör Taavi Pern kommenteeris pärast ringkonnakohtu langetatud otsust, et tulemus oli prokuratuuri jaoks üllatav: "Kõige rohkem üllatas, et kohus aktsepteeris kaitsjate seisukohta, kuidas Hõlpuse tegevust võisid kontrollida ajutegevuse häired, mis olid põhjustatud nii unest kui joobeseisundist. See võis põhjustada tahtmatuid liigutusi, mistõttu ta vajutas päästikule. Toimus lask ja püstolist tulnud kuul surmas kannatanu."