Kirsti Vainküla

Veganid kriminaaluurimise all: laps raskes seisus, ema keeldub last ravimast

Politsei alustas kriminaalasja selgitamaks, miks on veganist ema üheaastasel lapsel tekkinud tõsine tervisekahjustus. Arstid arvavad, et põhjus on toitainete ja vitamiinipuuduses. Esimest korda Eestis arutatakse, kas ei tuleks nõrgaks jäänud laps vanemate toitumisharjumuste tõttu neilt ära võtta.