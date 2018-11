Niisugust väge täis vanahärrat ikka annab otsida. Ta teeb iga päev 30 kükki ja 150 kätekõverdust. Sõidab autoga ning käib ujumas. Pendeldab New Yorgi ja Florida ehk kahe kodu vahet. On olnud abielus oma kaasa Gertrudiga 73 aastat ja kordagi pole tülitsenud. Mehe kalender on pilgeni kohtumisi täis. See mees Ben Ferencz on koguni 99aastane.

Kohtun selle uskumatu papiga tema kodus New Rochelle’i linnas. Ferencz on ainus veel elav Nürnbergi kohtuprotsessi osaline. Aastatel 1947–1948 oli ta Nürnbergi ühe suure nn jätkuprotsessi peaprokurör. Sellel „maailma suurimal mõrvaprotsessil“ karistati 22 meest, nende hulgas Saksa julgeolekupolitsei juhti Eestis Martin Sandbergerit. Süüdimõistetud juhtisid teise maailmasõja ajal natside paramilitaarseid mõrvarühmi Einsatzgruppen, kuhu kuulus kokku 3000 meest. Brigaadid likvideerisid kokku üle miljoni juudi, kommunisti, mustlase jt sakslaste poolt vallutatud aladel Eestis, Lätis, Leedus, Ukrainas, Venemaal jm.

Ferencz haarab oma avara kabineti raamaturiiulilt reipalt tellise mõõtu teose, mis võtab Einsatzgruppeni protsessi kokku, ning lehitseb seda.

„Mida ma ikka oskan teile härra Sandbergerist rääkida. Viimati nägin teda 70 aastat tagasi, kui ta oli kohtu all massimõrvas. Intelligentne mees, haritud advokaat – aga ka väga võimekas mõrtsukas! Nii palju temast siis sissejuhatuseks,“ ütleb Ferencz.