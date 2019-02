Teisel päeval on kavas vabastiilis ühisstardiga sõit. Seal näitab soliidset minekut austerlane Max Hauke . Sarnaselt Veerpalule, Tammjärvele ja Poltoraninile on ka tema Lahti MK-etapist loobunud ja valmistub MMiks hoopis marginaalse tähtsusega võistlusel Sloveenias. Võimsa lõpuga jõuabki Hauke esimesena finišisse.

Karel Tammjärvele meenub, et ta on juba veebruaris endale MMi ajaks linnasüdamesse korteri broneerinud. Peatreener Saarepuu sellest tolle hetkeni midagi ei teadnud. Põhjendades käiku suusastaadionile lähemal asumise ja võistluspaigaga sarnasema kõrgusega, kolib Tammjärv ülejäänud koondisest eraldi. Tammjärvel on kaasas ka ema, isa ja vend, kuid nemad ööbivad linnasüdamest kaugel.

Mõne aja pärast lekib info, et Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu, Max Hauke, veel üks Austria suustaja Dominik Baldauf ja Aleksei Poltoranin on rahvusvahelist dopinguvõrgustikku lahti harutada püüdva politseioperatsiooni käigus vahistatud. Nime "Aadrilaskmine" kandvas operatsioonis osaleb üle saja politseiniku ning isegi erijõud. Lisaks Seefeldile otsitakse läbi mitu maja ka Saksamaal Erfurtis.

Nii Eesti, Kasahstani kui Austria koondislased lähevad starti teadmatuses koondisekaaslaste saatuse osas. Kasahhide koondise määrdemees Jaan Alvela jookseb veel enne starti meie koondislaste Raido Ränkeli ja Martin Himma juurde ning pakub neile Poltoranini suuski. Need on testitud ja määritud, kuid mees, kes nendega sõitma pidi on vahepeal arreteeritud. Mehed otsustavadki suuski kasutada.

Selle nädala kolmapäeval heliseb Eesti suusakoondise vastutaval treeneril Saarepuul telefon. Helistajaks on Karel Tammjärv ja kõne sisuks teadaanne, et ei tema ega Andreas Veerpalu oma maailmameistrivõistluste põhidistantsil ei osale. Kokku kestab kõne paar sekundit. Täpsustavaid küsimusi Saarepuul aega esitada ei ole. Samasuguse kõne saab ka Kasahstani treener Aleksei Nakonetšnõi . Temale helistab Aleksei Poltoranin. Mees ütleb, et ei saa tulla starti. Ka tema jaoks on tegemist hooaega defineeriva võistlusega. Lisaks Kasahstani spordifännidele ootavad temalt medalit ka riigiisad, kes õnnestumise korral on valmis loodavasse sporditiimi palju raha valama.

Otsest põhjust teiste meestega koos olla neil tegelikult polegi. Vaatamata sellele, et Tammjärv on koos Andrus Veerpalu ja Mati Alaveriga Team Haanja hing ja mänedžer, kes tegeleb sponsorite ja rahaasjadega.

Eesti MM-koondise residentsi kolimise asemel asub ta elama aga hoopis Tammjärve juurde. Pealtnäha pole selles midagi imelikku - mehed on head sõbrad ja ka laagrites on nad tihti samas toas. Mõnikord, aga eriti viimasel ajal ka teistest erinevas hotellis. Käesoleval hooajal on see nii olnud näiteks Davosis ja Toblachis.

MMil viibijad on šokis. Seefeldis viibiv Karel Tammjärve ema on meeleheitel ning kurdab lähikondlastele oma pere teadmatust. Suurimad suusaässad erinevatest riikidest kritiseerivad dopinguskandaali sattunuid. Sahistatakse, et kõige taga on tuntud saksa dopinguarst - hiljem selgub, et ta ongi arreteeritud. Kuulujutud seostavad eestlasi ebseaduslikus laboris toodetud kraami vahendamisega, kuid tõendeid selle kohta vähemalt avalikult kellelgi pole.

Reporterit nähes torkab Veerpalu mobiili kõrva äärde ning lippab spordimehele omasel kergel sammul kaameramehel ja reporteril eest.

Veerpalu teeb Seefeldis kadumistriki. Eesti press leiab ta üles alles päev pärast skandaali puhkemist. Kasahstani suusakoondise peatuspaigast väljuvat Veerpalu üritab küsitleda Delfi reporter Gunnar Leheste. Seda märgates tõstab Veerpalu mobiiltelefoni kõrva äärde ning lippab spordimehele omasel kergel sammul kaameramehel ja reporteril eest. Veerpalu jääb päeva vältel kõigile telefoni teel kättesaamatuks.

Samal ajal levivad kuulujutud, et Seefeldis on kohapeal on ka Mati Alaver, kes varem oli avalikult kuulutanud, et tema MMile kohale ei sõida. Ekspressil puudub Alaveri Austrias viibimise kohta tõestus. Mõne päeva eest lubas Alaver ühes raadiosaates Team Haanja tegevusvaldkonda laiendada ka kergejõustikusse. Meediale on ta alates skandaali puhkemisest tabamatu.

Üks väheseid inimesi, kelle kõnedele Alaver alati vastavat, on Eesti olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa. Ekspressi palvel asub Sõõrumaa uurima dopinguskandaali tagamaid.

Umbes tund aega detektiivitööd ja Sõõrumaal on asi selge. Ta selgitab lahkesti, kuidas Suusaliit on Eesti meestele hea kohaliku advokaadi palganud. Alaveri asukohta tunnistab ta end teadvat, kuid seda avaldama ta ei nõustu. "Noo... ma ei hakkaks ütlema seda... Ma ei hakkaks ütlema. Ma ei ütle seda! Ühesõnaga ma lubasin, et ma liiga palju ei kommenteeri. Meil on suhe olemas, seda ma lubasin öelda. Meil on normaalne kontakt olemas ja me teeme kõik endast oleneva, et antud olukorras oleks kahju võimalikult väike. Aitame neid, keda aidata saab. EOK seisukoht on siin selge. Neid, kes on süüdi, neid karistatakse."