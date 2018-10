Esimesed tornid paigaldati USA kaubandushiiglase Walmarti kauplustesse eelmise aasta alguses. Ameeriklased käivad nii usinalt poes oma internetioste lunastamas, et käesoleva aasta lõpuks on Viljandi meeste „paki-Kalašnikov” juba 700 Walmarti poes üle USA. Arvestades ühe masina hinnaks ligi 50 000 dollarit, küündib Cleveroni hiilgav tehing Walmartiga kümnetesse miljonitesse dollaritesse. Aga eestlaste seitsme aasta visioon on müüa Ameerikas koguni 15 000 pakirobotit.

Peep Kuld, Cleveroni kaasasutaja ja äriarendusjuht ütleb, et PackRobot on masstootmises ja „kindel, nagu Kalašnikovi automaat”. Kui täna valmib Viljandis 4–5 masinat päevas, siis aasta pärast peaks tulema liinilt iga päev vähemalt kümme.

Aga kapid on Cleveroni jaoks eilne päev. Praegune põhitoode on hoopis viiemeetrine torn PackRobot – nagu Paks Margareeta, kuhu mahub kuni 500 saadetist ning kust neid väljastatakse klientidele läbi väikese „ahjusuu”. See on teinud ülimugavaks internetist ostetud kauba automaatse kättesaamise.

Cleveron alustaski lihtsate pakiautomaatidega: nendesamade „Made in Estonia” kappidega, mis on tänaseks kasutusel juba kümnes riigis. Näiteks Soomes, aga ka Brasiilias.

„Eestis on pakiautomaat sama tavaline nagu sularahaautomaat. Mõlemaid on siin enam vähem võrdselt,” räägib Arno Kütt, Cleveroni juhataja ja suurim aktsionär. „Aga maailmas on pakiautomaate võib-olla paarsada tuhat, kuid sularahaautomaate kolm miljonit. Eesti on kümne aastaga muudetud, nüüd tahame muuta maailma!”

Arno Kütt demonstreerib Cleveroni nutipostkasti, mille võib igaüks oma kodu juurde paigaldada hinnaga 14 eurot kuus. Kenno Soo

Praeguseks on Cleveron lisaks Walmartile käed löönud ka maailma suurima jaemüüja Zaraga. Suurematesse Zara poodidesse Euroopas paigaldatakse üksteise järel Cleveroni järgmise põlvkonna pakiautomaadid. Enam ei ole tegemist tornidega, vaid risttahukakujuliste pakimahutitega, mis installeeritakse kauplusesse umbes nii, nagu integreeritud nõudepesumasin. Ainult et see robot on majasuurune, väljastab kuni tuhat pakki päevas ning arvuti teab täpselt, millisel „korrusel” ja „salves” paikneb õige pakk, mis tuleb parasjagu kliendile tuua.

Peep ja Arno räägivad, et Zara kundedel on kombeks tellida kaup internetist ning tulla sellele poodi järele. Internetimüük on aga kasvanud väga suureks ja kõik tulevad oma pakile järele enam vähem ühel ajal, õhtusel tipptunnil, ummistades kassad. Pakimajandus, mis käib läbi teenindajate, on tüütu, kallis ja aeganõudev. Seevastu pakirobotist saab igaüks ise oma ostud hõlpsasti kätte.

„Meie masin töötab ja Zara omanik ütleb, et kõik on suurepärane. Mis siis, et meil on toode veel osaliselt arendamisjärgus, vahel tuleb ületada suhtlemisel kultuuribarjääre ja kustutada nii-öelda tulekahjusid,” ütleb Peep.

Tarbijad on eestlaste robotid nii hästi vastu võtnud, et Zara klientide ringis läks Hispaanias, Itaalias ja Suurbritannias käibele uus termin: mitte pakiautomaat, vaid cleveron. Nii ütlevad nad, et paki saab kätte cleveronist. Ehk siis Cleveron toodab cleverone.

Cleveroni uudistooted pälvivad laias maailmas ohtralt tähelepanu.

Näiteks eelmisel suvel, kui Cleveroni kullerdroon joogipudeli üle Viljandi järve viis, käis seda kajastamas ka uudisteagentuur Reuters. Lugu pälvis 40 miljonit silmapaari. Aga Viljandis käivad ajakirjanikud ka näiteks Taist ja Singapurist. „Meie tegevus on tugevalt luubi all. Vastutus ja ootused kasvavad,” ütleb Arno.

Mitte ainult meedia, vaid ka tööstusspioonid uurivad hoolikalt Cleveroni toimetamisi.

Arno Kütt Cleveroni tehase nn kontrollruumis, kuhu jookseb reaalajas kokku info kõikide maailmas töötavate Cleveroni pakirobotite töö ja tehnilise "tervise" kohta. Kenno Soo