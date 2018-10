Keskuse uhiuus vabakujuline hoone on orgaaniliselt Laulasmaa männimetsa paigutatud. See on valguseküllane ja avar, vabalt voolava minimalistliku ruumiga ning naturaalsest puidust seinte ja põrandatega. Hoone väliskujundusele annavad unikaalse välimuse vertikaalsed metallsambad, mis matkivad ümbritseva rannikumetsa sirgete männitüvede rütmi. Hoonel on unikaaldetailidest rajatud metalltorn, mille tippu viib spiraaltrepp, millel on 140 astet. Torni tipust avaneb hingemattev vaade männimetsale ja merele.