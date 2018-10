2013. aastal NASA astronautide programmi valitud Aunapu Mann lendab kosmosesse Boeingu testlennu pardal. Naise jaoks on see esimene kosmoselend, kuid veel kuuluvad meeskonda kogenud astronaudid Eric Boe (eelnevalt kosmoses veetnud 28 päeva ja 15 tundi) ja Chris Ferguson (olnud kosmoses 40 päeva ja 10 tundi).

Boeingu mehitamata testlend saab NASA teatel teoks järgmise aasta märtsis ja lend koos Manni, Boe ja Fergusoniga pardal augustis.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, ei saa Nicole Aunapu Mannist siiski üht esimest astronauti, kes 2011. aastal lõppenud Space Shuttle´i programmi järel USA pinnalt kosmosesse lendab. Nimelt näeb praegune kava ette, et paar kuud enne Boeingut teeb oma esimese mehitatud testlennu Elon Muski SpaceXile kuuluv kosmoselaev Dragon 2. Nemad peaks startima järgmise aasta juunis.

Nicole Aunapu Manni vanaisa Helmuth Aunapu oli eestlane, kes emigreerus ookeani taha juba enne sõda. 2016. aastal Ekspressile antud intervjuus rääkis Mann, et tema kunagi vanaisa ei kohanud, sest too suri noorelt. "Isa väitel ei rääkinud vanaisa talle Eestist kuigi palju. Eesti keelt kodus ei räägitud. Vanaisa tundis lihtsalt suurt rõõmu, et saab oma lapsed üles kasvatada vabal maal. Minu jaoks aitavad nüüd Eesti lünki täita mõned lähedasemad Eestis elavad sugulased."