Aktivistid töötavad vabatahtlikult

Mikk Link ütleb, et EMA rahastus on läbipaistmatu. Selle hinnangu põhjused peituvad ilmselt teistsuguse korraldusega organisatsioonist pärit inimese mõistmatuses rahvaliikumise olemuse osas. EMA aktivistid ei tegutse raha eest, vaid vabatahtlikult ja oma vabast ajast, sest soovivad panustada metsa olukorra parandamisse ja meie lastele jätkusuutlikuma tuleviku kindlustamisesse.

Ebaselge on meie hinnangul ka Lingi süüdistus selle kohta, millist rahalist kasu Pärnu Sadam EMA tegutsemisest saab ja mispärast on välistatud potentsiaalse tselluloositooraine meritsi transportimine.Meie hinnangul on ebamõistlik pressida Eesti metsa Graanul Investi tehastes pelletipudiks ja saata tohututes kogustes graanuleid Pärnu Sadamast teele minevate alustega Lääne-Euroopa elektrijaamadesse põletamisele*. Üle maailma leiavad metsakaitseorganisatsioonid konsensuslikult, et pelletitootmist tuleb lähiaastatel nii selle süsinikuheitme kui metsamõju tõttu tublisti koomale tõmmata. See lõpetaks ka graanulite laevatamise Lääne-Euroopasse, kuna kogu projekt on majanduslikult mõttekas vaid tänu taastuvenergiatoetustele.