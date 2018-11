Negatiivne on seegi, et inimesed endiselt ei julge rääkida vägivallast oma nime ja näoga. Sellel oleks ehk rohkem mõju ja see saaks katkestada ka nõiaringi, kus ohvrid tunnevad end ise süüdi, samal ajal kui vägivallatsejad saavad edasi tegutseda. Kui ohvrid julgevad rääkida, takistab see järgmiste ohvrite tekkimist. Aga ma mõistan vaikimist ja anonüümsust. Ohvri seisukohalt võib oma nimega välja tulek olla kõige hullem, sest temas hakatakse vigu otsima. Meenutame Mangi kaasust: Igor Mangi kohta arvati halvasti, kuid kiiresti tõusis arutelu keskmesse küsimus, kas pole mitte päris probleemiks naised, kes üldse esoteerika poole pöörduvad. Räägiti isegi psühhiaatria alarahastatusest, justkui need naised vajaksid psühhiaatrilist abi horoskoopide asemel. See oli väga inetu ja pole üldse raske mõista, miks ohvrid ei soovi avalikult enda kogemusest rääkida.

Negatiivsed on olnud ka justiitsministri seisukohad. Ta on võtnud sõna pigem süüdistatavate kaitseks (kanakarja kambaka arvamuslugu) ja üles näidanud empaatiapuudust ohvrite suunas. Reinsalu ei pidanud vajalikuks seksuaalse ahistamise paragrahvi lisamist karistusseadustikku, kuigi ta vastutab naistevastase vägivalla eest õigussüsteemis. See lisati sinna riigikogu initsiatiivil. Tema sõnavõtud on näidanud, et tal puudub arusaam naiste igapäevasest reaalsusest.

Negatiivse poole pealt: veel enne kui #metoo Eestisse jõudis ja kogemuslood ilmusid, tekkisid kraaksujad, kes ütlesid, et teema on välismaa näitlejatelt imporditud või et lood on üle võlli ega seostu päris inimestega.

Kui ausalt ja otse öelda, siis mõne inimese puhul tulebki karjäär ära rikkuda, sest karjäär on olnud viis, kuidas ta on ohvreid leidnud ja pikalt tegutseda saanud. Tartu psühhiaater Lembit Mehilase kaasuse ajendil kirjutas üks üsna prominentne poliitik sotsiaalmeedias, et ta ei saa aru, miks Mehilase karjäär rikuti, oleks võinud teeneka psühhiaatri väärikalt pensionile lasta. Mina ütlen, et tema karjäär pidanuks lõppema ammu. Töö kaudu ta oma ohvreid leidis. Juhtumi meediakajastus näitas, et kliinik oli probleemidest teadlik, kuid oli vastutuse delegeerinud administraatorile, kellel paluti noori naispatisente teiste arstide vastuvõtule suunata.

Positiivne on, et ahistamisse suhtutakse nüüd tõsisemalt: avalik huvi on suur ning avalikkuses seda taunitakse. Ilmselt on avalik huvi suur ka seetõttu, et need lood võivad mõne inimese karjääril hoo maha võtta või selle lausa rikkuda.

Seksuaalse ahistamise seadusesäte karistusseadustikus on lahja, sest hõlmab ainult füüsilist ahistamist. Mittefüüsilisel ahistamisel on samuti suur osa. Vägistamine jälle eeldab vägivalda või ohvri seisundi ärakasutamist, näiteks, et ohver on teadvuseta. See tuleks vastupidiseks pöörata – vägistamine on vägistamine, kui puudub inimese nõusolek. Ka Amnesty on sellele tähelepanu juhtinud ja kaheksas Euroopa riigis juba kehtivad seadused, kus vägistamine on defineeritud läbi nõusoleku.

On inimesi, kes arvavad, et kõik suhted lähtuvad seksuaalsest pingest. Neile ei mahu pähe, et mõni inimene soovib töö juures lihtsalt tööd teha.

Eraldi tasuks mõelda ka "avalike saladuste" peale. Põigates korraks USAsse ja meenutades Harvey Weinsteini juhtumit: on kõhe teada, et mitmete ahistajate puhul on nende teod olnud pikalt avalik saladus. Weinsteini lood lähevad tagasi 20 aastat! Ja meedia oli sellest teadlik. Ka Mangi puhul oli see teadmine olemas. Loodan, et tulevikus hakatakse kahtlustusi uurima tunduvalt varem.

On veel üks aspekt ja tulen nüüd ringiga Mangi juurde tagasi. See, et Mangil oli nii palju ohvreid, on meedia teene. Mang ei oleks Mang, kui poleks olnud meediahaipi. Meedias väideti, et Maalehes teati tema probleemist, kuid ikka vahendati Mangile naiste numbreid, kes toimetusega ühendust võtsid ja Mangiga kontakteeruda soovisid. Maaleht on otseselt Mangile naisi ette söötnud ja ma loodan, et nad on tegelenud tõsise sisekaemusega pärast seda juhtumit. Ajakirjanduse roll on selle juhtumi puhul hoopis suurem kui vaid meediakäsitluses.

Uudiste poolne kajastus on olnud hea. Mulle tundub, et ajakirjanikud, kes on uurinud Eesti juhtumeid, on seda teinud väga professionaalselt. Arvamussfäär on aga teine. Seal on muidugi küsimus, kui palju ajakirjandus vastutab selle eest, mida tema veergudel arvatakse.

Mulle paistab, et #metoo on Eestis segunenud (nagu ka maailmas) avalikus arutelus üldise naiste õiguste ja võrdsuse küsimusega. Aga ma ei tunne, et see teema oleks n-ö lõpuni läbi arutatud.

Tähelepanu soolise ebavõrdsuse teemale on tõesti üldiselt kasvanud. Mina olen teemaga tegelenud 1998. aastast ja mäletan, et toona oli poliitikute ja meedia huvi väga madal. Kui keegi soolisest ebavõrdsusest televisioonis rääkis, oli tavaliselt taustaks kankaani tantsivad tüdrukud. Eesti elas mingis paralleelreaalsuses. Nii et ma väga tervitan seda, et teemat rohkem arutatakse, aga lõpuni läbi arutatud ei saa see ilmselt ükski ühiskondlik teema mitte kunagi olema.

Kas see on paratamatu, et ikka jääb mingi punt inimesi, kes küsib „kas enam flirtida ka ei või?“

Küsimus „kas enam flirtida ka ei või?” näitab, kui madalad on seksuaalse suhtluse oskused. Ahistamine pole normaalne osa seksuaalsusest, sest eeldab, et see on teisele osapoolele soovimatu. Kogu küsimus taandub suhtlusoskusele, teise inimese „lugemisele”, empaatiale jne ja sellest on meil vajaka. Olen ka kokku puutunud inimestega, kes arvavad, et kõik inimestevahelised suhted maailmas lähtuvad seksuaalsest pingest. Neile ei mahu pähe, et mõni inimene soovib töö juures lihtsalt tööd teha või koolis õppida või arstilt abi saada, ilma, et ta peaks silmitsi seisma ebasoovitud tähelepanuga. Neile ei mahu isegi pähe see, et kõik naised ei ole meestest huvitatud ja vastupidi.

Professionaalses keskkonnas võib ka edaspidi romantika tekkida, aga tuleb silmas pidada, et ei riivataks kellegi väärikust. Loomulikult tuleb igasuguse flirdi puhul kindlaks teha, et see on soovitud. Ja on olukordi, kus flirt ei ole okei ka siis, kui on soovitud – näiteks psühhiaatri ja patsiendi suhtes.

Olete Feministeeriumis avaldanud Mina Ka rubriigis 60 anonüümse inimese kogemusi ahistamise teemadel. Mis neist lugudest enim välja paistab? Kas mehed on ka lugusid saatnud?

Enamus lood on naiste omad, mõned mehed on ka lugusid saatnud, aga neid on kõvasti vähem.