"Sinu silmad on need, millest sädemeid lööb..."

Teisipäeva, 13. novembri õhtul toimus Tallinna Kultuurikatla katlaruumis Rein Rannapi ja Ott Leplandi plaadi „Tagasirändur“ esitlus. Plaadil on üksteist Rein Rannapi laulu, osa neist väga tuntud nagu „Must ronk“, „Rumal rahutus", „Tango“ ja "Sa tule nüüd", osa vähem tuntud, kuid seda värskemalt need kõlavad. Plaadil kohtuvad sügavus ja soojus, kirg ja kurbus, tõsidus ja mängulisus.

Laulud on Rannapi seades saanud nii uue kõla, et paljusid neist ei ole sissejuhatuse järgi isegi võimalik ära tunda. Nagu laulude helilooja ja ka osade laulude sõnade autor Rein Rannap ise esitlusel ütles, on nendes lugudes muutunud tempo, harmoonia, meloodia ja mõnel juhul isegi sõnad. Lõpptulemusel kõlavad lood nii tänapäevaselt, nagu oleksid need äsja kirjutatud. Ott Leplandi esitlus tõi välja laulude tõelise olemuse. Ansamblis esinesid peale Ott Leplandi ja Rein Rannapi klaveril ja elektriklaveril Raun Juurikas klahvpillidel, Jörgen Pakkas kitarridel, Viljar Norman basskitarril ja Kristjan Mängel löökpillidel.