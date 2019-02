Hannes Veskimäe paljastab: “Kuidas Rootsi pank eestlaste kinnisvara ärastas”

Hannes Veskimäe “Vabariigi vaenlased ehk meenutusi vastupanuvõitlusest Skandinaavia kapitalismi kolonialismi vastu Eestis aastatel 2006-2018”. Hannes Veskimäe

Hannes Veskimäe töötas aastatel 2006-2018 erinevates Eestis tegutsevates Rootsi pankades – algul Swedbankis, hiljem Nordeas. 15. veebruaril ilmub tema Rootsi panganduse telgitaguseid paljastav raamat pealkirjaga “Vabariigi vaenlased ehk meenutusi vastupanuvõitlusest Skandinaavia kapitalismi kolonialismi vastu Eestis aastatel 2006-2018”. Eesti Ekspress avaldab sellest ühe peatüki. Hannes kirjutas sellele saateks nii: “Peale 2008.a kriisi nägin ja osalesin Eesti kõige suuremas pangaröövis. Vahe oli selles, et pank röövis meid. See, mida ma pealt nägin, oli kuritegu. See oli organiseeritud, seega siis organiseeritud kuritegevus. Indrek Neivelt on toonud välja kurioosumeid küla kurnamisest panganduses. Minu raamatus selgub, kui jõhker ning süüdimatu see on olnud ja on siiani. Konkreetne peatükk, mille Eesti Ekspress avaldab on ainult üks näide, kuid raamatus on neid sadu. Kui ma poleks antud sündmuste tunnistajaks olnud, siis ma ei usuks neid isegi.

Kogu raamat on dokumenteeritud, ja kui “Vabariigi Vaenlased” korjatakse raamatupoodide riiulitelt, siis seda suurem on huvi antud loo vastu Euroopas. Mäss pankurite ja maailma oligarhide vastu on alanund. Brexit, Trump, kollased vestid jt. Kui see on lugu, mida rääkida, ma teen seda. Lõpuni.”

Peatükk raamatust "Vabariigi vaenlased"

Ektornet - sisetehingute ema ehk kinnisvarade hulgirööv ehk keegi läheb vangi

2009. aasta sügiseks lõi Swedbank Grupp ettevõtte Ektornet AB ehk „keha“, mis pidi üles ostma enamuse kinnisvaratagatisi, mille Swedbank Baltikumis kiirmüüki paiskab. Kuna kinnisvara ost on tugevalt mõjutatud rahastamise kättesaadavusest, siis peale pankade endi, kes olid kriisi tekitanud, polnud turul palju tegijaid, kes suutnuks enampakkumistel varasid osta.