Järeldused on kohati üsna huvitavad.

Esiteks selgus, nagu kõik niigi teavad, et mingit kartelli pole olemas: odavaima ja kalleima bensiini liitrihinna vahe küündis 6,5 sendini (umbes viis protsenti). Tõsi, 47s tanklas vaadeldud 80st oli liitrihind kümnendiksendi pealt sama ehk 1,344 eurot (see oli ka kõrgeim nähtud hind üldse). Aga ju siis objektiivsed majandusseadused toimivad vabas turukonkurentsis nii hästi, et hinnad kujunevadki ühesuguseks, tahad või ei taha. Kõigi 80 tankla keskmine liitrihind oli 1,335 eurot.