See, et aina rohkem Eesti inimesi metsa vastu huvi tunneb on samuti väärt ja vajalik. Eesti on metsariik. Mets on koht, kus käiakse matkamas ja puhkamas. Koht marjade ja seente korjamiseks. Meie majanduse alustala. Tööandja. Süsiniku talletaja. Teadusobjekt. Ressurss, mis võimaldab luua looduslähedast elukeskkonda. Koht loomadele ja taimedele elamiseks. Mets on meie riigi, meie julgeoleku ja meie rahva tervise tagatis.

EMA probleemiks on läbipaistmatus

Mulle on ebaselge ka see, keda emalased täpselt esindavad. Kord viitavad nad endale kui MTÜ-le, teine kord kui Facebooki grupile. Erametsaliidu puhul on liikmed meie kodulehelt leitavad. Eesti Erametsaliidul on kindel mittetulundusühingu seadusele vastav struktuur. On põhikiri ja on avalduse alusel liitunud liikmed. Meie liikmeteks on metsaühistud, kuhu kuulub rohkem kui 7600 metsaomanikku. Makstakse liikmemaksu, peetakse üldkoosolekuid ning lepitakse kokku ühistes tegevussuundades. 2017. aasta majandusaasta aruande järgi on MTÜ Eesti Metsa Abiks liikmeid kaks. 2018. aasta kohta andmed puuduvad. Ometi on valitud oma esindajad ja koordinaatorid - kuid kelle seast, kui ühingul on kaks liiget!? Jah, on olemas Facebooki grupp, kuhu kuulub üle 7000 liikme ning mille lehel on meeldimisi alla 5000. Muideks, ka mina olen Eesti Metsa Abiks Facebooki grupi liige, kuid ma pole küll saanud võimalust anda oma hääl esindaja nimetamiseks. Ühel teisel Facebook grupil "Metsandus, metsamehed, metsamasinad, metsatehnika, saetööstus" on näiteks üle 10 000 liituja ja A le Coqi lehte jälgib igapäevaselt 40 000 inimest. Sellest tekib küsimus, mille alusel on just EMA grupp poliitika kujundamisse kaasatud?