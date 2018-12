Kommarid ahju! Mikser võlla! Hitler võimule?

Reformierakonna juht Kaja Kallas kommenteerib EKRE meeleavaldust: „...kuidas tasahilju jõuti selleni, et juute aeti ahju – alguses tõuklemine tänaval, siltide külge kleepimine, mõnitamine, märgistamine, kellegi näiline võllatõmbamine. Inimesed ei öelnud ega teinud midagi ja nii läkski vaikselt sinnamaani, mida me ajaloost teame.“

Keskerakonna juhatuse liige Raimond Kaljulaid kirjutab: „Kolmekümnendate aastate Saksamaa tume udu on laskumas Eesti kohale.“

Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski soovitab Lääne Elu külgedel ekrelastel – iroonia võtmes – luua enda SA ehk Sturmabteilung. Pruunsärklastest SA oli natside rünnakrühm, kelle ülesandeks oli muuhulgas poliitmiitingutel korra pidamine.

Samalaadseid argumentum ad Hitlerum tüüpi näiteid võib viimastel päevadel leida mitmetelt teistelki tuntumatelt või vähemtuntud kommentaatoritelt.

See on aga mõttelaiskus ja ajalooline ebapädevus. Viidata EKRE puhul gaasikambritele ja koonduslaagritele on samasugune ülevõlli demagoogia nagu EKRE jutt, kuidas miljonid migrandid Eestisse marssima hakkavad.