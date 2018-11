Eesti Ekspress

"Mind palutakse kandideerima Eesti presidendiks," väitis aastatel 1997-2010 liberaaldemokraatide esindajana Briti parlamenti kuulunud Öpik. "Sellisel viisil oma riiki teenida oleks suur au. Aeg peab sobima ja see peab olema Eesti tahe, kuid olen sellisest võimalusest huvitatud. Mu isa oli eestlane, mu ema oli eestlane. Minus on 100 protsenti Eesti verd. Juhtusin lihtsalt sündima Põhja-Iirimaal."

"Huvitun Eesti poliitikast, sest olen investeerinud palju aega Eesti poliitilise süsteemi arengusse. Minu suguvõsa on ka varem Eesti poliitikas osalenud, mistõttu on see loomulik."