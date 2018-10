Tegelikult oli algus tõepoolest üsna lihtne ja sirgjooneline. Nõgene laenas firmale 4000 eurot, millega maksti ära paari esimese kuu üür. Kuigi oldi ka valmis, et esialgu tuleb töötajatele omast taskust maksta, siis tagantjärele vaadates, ja vist ka tegijatele endile üllatusena, läks Callisto äri väga kiirelt käima. Tulid tööd, tulid kliendid, tuli raha ja nina oli kohe vee peal. Callisto on kogu oma eksitentsi vältel suutnud tulu teenida.

Kui Callisto 2015. aastal alustas, siis öeldi selle kohta Sandor Liive suhtekorraldusfirma. Et Eesti Energia endine kommunikatsiooniosakond (Nõgene oli selle juht) teeb Eesti Energia endise juhi Sandor Liive rahadega PR-agentuuri. Eks Liive nimi käib ka praegu ajalehtede pealkirjades Callistost rääkides kõige enam läbi, aga sisu on siiski muu. Liive ise ütleb, et rahalises mõttes oli tema panus Callisto algusesse kolm kotti jääd, mille ta avamispeole tõi. Nõgene ja Liive jäävad küll korraks mõtisklema, kas panus oli ikka kolm või hoopis üks kott jääd, aga lõpuks otsustavad, et ikka vist oli kolm.

Ja eks on Callisto inimesed, nagu Nõgene tunnistab, vahel ka lihtsalt vabamalt võtnud. Äri on äri, aga seda tuleb teha ka nii, et on mõnus. See tähendab puhkamist ja reisimist. Nõgene ütleb endagi kohta, et on sellel aastal veetnud osa aega Kanadas ja osa Siberis. Võtnud töökoormust vähemaks. Muuseas, selle aasta alguses koliti üheks kuuks terve Callisto kontor (pered võeti ka kaasa) Dubaisse. Miks? Sest Eestis oli kehv ilm ja vaheldust on vaja.

Eelmisel aastal oli seitsme töötajaga Callisto käive üle 900 000 euro. Callisto enamusosanik Merlis Nõgene ütleb aga kohe, et käesoleval aastal tuleb käive väiksem. Äri iseloom on selline, et vahel kuhjuvad mõned suuremad projektid või lepingud ühte ajaperioodi ja tekitavad nii ka suurema käibe. Mõnel teisel hetkel tulevad jälle „augud” sisse: üks leping lõppeb, aga teise alguseni jääb veel kaks kuud. See ei ole tehas, kus iga päev ja iga kuu tuleb liinilt täpselt ühesugune kogus toodet.

Sandor Liive meenutab, et tema esitas Callisto käivitamisel kolm tingimust. Esiteks, Merlis peab ise olema enamusomanik ja juhtivpartner. Läkski nii, et Nõgenele kuulub firmast 55 protsenti ja Liivele 25 protsenti. Teiseks, töötajad peavad samuti omama väikest osalust. Ka see tingimus on täidetud. Ja kolmandaks, klientidega linna peal laiama ei hakka.

Viimase punkti kohta tulebki tunnistada, et Callisto oma kliente ei avalikusta. Me ei tea, kellele nad oma teenuseid müüvad. Callisto on kuu Jupiteri orbiidil ja see viitab ka suhtekorraldusfirma kontekstis sümboolsele tähendusele. See tähendab, et nii nagu Callisto ülesanne pole Jupiteri kõrval särada, pole ka suhtekorraldaja asi oma kliendi kõrval särada.

Avalikest andmetest tulevad muidugi mõned Callisto kliendid välja. Näiteks võitsid nad kaks aastat tagasi Riigi Infosüsteemi Ameti hanke e-Eesti maine edendamiseks.

Klientide hulgas on ka ravimite hulgimüüja Tamro. Meenub ka soojusenergiatootja Adven, üldse üks esimesi Callisto kliente. Adveniga on samas ärisuhe lõppemas. Nagu Nõgene selgitab, siis suhtekorraldusmaailmas üsna tüüpiline kliendilugu: on firma, kellel endal PR-tiimi pole ja võetakse teenus väljast. Aja jooksul firma kasvab ja võetakse palgale majasisene kommunikatsiooniinimene, kellele partner (antud juhul Callisto) aegamööda töö üle annab.

Päris alguses panid Callisto asutajad lauale äriplaani kolme suunaga. Suhtekorraldus. Üritusturundus. TV-produktsioon. Tegelikult on töösse läinud ainult esimene. Võib-olla üheks põhjuseks ka see, et kui suhtekorraldusega nii kiiresti ja hästi minema hakkas, pole olnud jõudu ega vajadust väga teistele aladele ronida. Üritusi on muidugi korraldatud, aga seda lihtsalt sellepärast, et mõnel kliendil on vaja läinud, mitte et üritused oleks Callisto põhisuund. Nõgene tunnistab, et algne kolmas idee ehk TV-produktsioon tuleb aeg-ajalt ikka meelde – kes teab, võib-olla midagi kunagi ka sünnib – aga praegu pole küll midagi rääkida.