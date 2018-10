Peeter Volkonski on näitleja, helilooja, laulja, tõlkija, erudiit ja kes teab, kes veel. Kaupo Kruusiaugu dokumentaalfilm pealkirjaga „Viimane vürst” (Flo Film) seab põhirõhu (vähemalt avalikkuse jaoks) Peeter Volkonski sugulusele kuulsa tsaari-Venemaa vürstisuguvõsaga. Aga võib-olla on see ka lihtsalt turundustrikk.

Kui kaamera ees on nii mitmetahuline ja samas väga raskesti määratletav isiksus nagu Volkonski, siis tunduvad mulle pikad, et mitte öelda - lõputud – mittemidagiütlevad kaadrid asjata kulutatud ajana – et mitte öelda rahana. Sest ega Volk pole mingi iluasi, et teda pikalt vahtida. Ta pole üldse ilus, kuid see-eest väga huvitav. Ja seda huvitavust tuleks näidata vaataja huvides tempokalt, aktsioonis.

Volgist ja ka teistest temasugustest vanakooli kultuurigigantidest dokumentaalfilmi tegemine vajab selget arusaamist, mida üldse teha plaanitakse ning milline on sellega kaasnev kohustus ajaloo ees. Vajab ka julgust, sest subjekti üleelusuurus hirmutab. Mulle tundus, et seekord plaani ei olnudki. Aastad läksid, kaamera käis, mõned asjad juhtusid, aga lugu sellest kokku ei tulnudki. Kõige põnevamad olid Volgi vestlused oma poja Immanueliga isa ja poja suhetest, õieti nende puudumisest. Tõeline pärl oli Volgi meenutus oma isaga juhtunust, kes kooli ajal Genfis elades poppi tehes vahele jäi ning kellele õpetaja ütles: „Vürst, te valetate!” Selles stseenis kerkis hetkeks pinnale Juri Lotmani vääriv võti (vene aadliku au ja häbi), mis võinuks filmi suunata. Ning kaadrid, kuidas Volkonski Majakovski luulet laulab, olid väga liigutavad. Nii et jah, oli küll ilusaid hetki.

