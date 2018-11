Eesti Ekspress

Valdaru kinnitati ametisse alles käesoleva aasta kevadel. Enne seda Astangu kutserehabilitatsioonikeskuse juhina töötanud Valdaru suhtes valitsesid Reformierakonnas kõrged ootused. Ta oli erakonna värske esimehe Kaja Kallase isiklik eelistus, kelle abil pidi erakond 2019. aastamärtsis valimisvõiduni jõudma. Lisaks oli tema eelkäija Tõnis Kõivu ajal tekkinud erakonnale ligi 800 000 eurone hiigelvõlg, mille klaarimist Valdarult loodeti.

Kirjutasime septembri lõpus, et Reformierakonna sees valitseb peasekretäri tegevuse suhtes teatud rahulolematus. Liikmed tegid Kert Valdarule kohe selgeks, et tema tööülesannetest on oluline üksainus – raha. Kui ta raha ei suuda tuua, siis ei ole programmil, lubadustel, uutel inimestel mingit tähtsust. Paar kuud hiljem ei olnud selles vallas aga midagi muutunud.

Erakonna uueks peasekretäriks saab Erkki Keldo, kes on praegu Reformi piirkondade arendusjuht. Põltsamaalt pärit Keldo on ka Reformierakonna Noortekogu juhatuse esimees ja töötas aastatel 2014-2015 Reformierakonna peakontoris kampaanianõunikuna. Keldo kuulub ka Põltsamaa vallavolikokku. Hariduselt on Keldo politoloog. Hetkel lõpetab ta magistriõpet Tallinna Tehnikaülikoolis majanduse ja juhtimise erialal.