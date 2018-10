Mullu suvel sai Henry Kallas riigiprokuratuurilt süüdistuse suureulatuslikus rahapesus. Kallas ühes esindajaga soovis aga menetluse lõpetada. Tema arvates üritab prokuratuur ühte ja sama tegu mitu korda menetleda, rikkudes kahekordse menetlemise põhimõtet. Riigikohus Kallasega ei nõustu, väites, et eelkuritegu ja rahapesu on erinevad teod.

Rahapesu süüdistust saab menetleda vaid juhul, kui on toime pandud eelkuritegu. Kuritegu, millega on teenitud vara. Selleks eelkuriteoks peab prokuratuur süüdistuse järgi Soomes menetletud laenuandjakuritegu, millega Kallas teenis süüdistuse järgi pea 3,5 miljonit eurot. Soome kohus tegi Kallase osas aga õigeksmõistva otsuse.

ÄRIMEES HENRY KALLAS JA ADVOKAAT AIVAR PILV: Henry Kallas jätkab võitlust Euroopa Inimõiguste Kohtus. Rauno Volmar

Riigikohtu otsus selgitab, et 2016. aastal mõistis Soome kohus Kallase õigeks süüteo aegumise tõttu, ent tuvastas, et laenuandjakuritegu on toime pandud. Kui prokuratuur ei tee Kallasele karistusõiguslikku etteheidet eelkuriteo toimepanemises ja süüdistab Kallast vaid kuritegeliku vara varjamises, on võimalik menetlusega maakohtus jätkata.

Kallas ise on varasemalt nii kohtus kui ka meediale kommenteerinud, et Soomes tehtud õigeksmõistva kohtuotsuse põhjendustes on välja toodud, et finantsteenusega tulu ei teenitud. Muu hulgas on Kallas selgitanud, et Soome kohus tuvastas menetluses, et krediidi andmist ei saanud pidada ajutiseks, kuna Kallas oli selleks ajaks valdkonnas tegev ligemale kümme aastat. Õigeksmõistva kohtuotsuse tõttu polnud Kallasel aga võimalik seda seisukohta vaidlustada.

Ka on ta märkinud, et prokuratuuri arvestatud nn kuritegelik vara on tõendatav Eestis olevatest ettevõtetest välja makstud dividendituluga.

Kallase kohtuasja käigus arestis prokuratuur kurikuulsaks saanud sportauto Lamborghini Aventador, enam kui 100 000 eurot sularaha ja kaheksa korteriomandit.

Superauto hoiustamiseks ja hooldamiseks on Eesti politseil kulunud juba pea 25 000 eurot. Kinnisvara hoidmise peale ligikaudu 40 000 eurot.

Kallas jääb Riigikohtuga eriarvamusele