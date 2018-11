„Koiksoni nägu pekseti üleni veriseks ja jagati talle kehale lugematuid hoope. „Visake aknast alla, visake aknast alla,“ kisendati. Koiksonist rebiti kinni. Mees tõsteti üles ja võib-olla olekski see kavatsus teostatud, kui sel silmapilgul ei oleks kohale jõudnud politsei. See toimetas sotsialist Teimanni ja vabadussõjalase Koiksoni arestimajja,“ kirjeldas juhtunut ajaleht Sõnumed.

Politsei tegi kindlaks, et Pärnu vapsid olid juba koosoleku alguses poetanud saali kaks klaasanumat pisargaasiga, lootes, et rahvas need katki tammub ja nii koosoleku nurjab. Seda aga ei juhtunud ning siis saadeti Koikson asja lõpetama. Mees tegigi seda ja sai selle eest armetult peksa.