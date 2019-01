Uue aasta esimene Eesti Ekspress ilmub 3. jaanuaril

Head tellijad ja lugejad, kes te ootasite uue aasta esimese Eesti Ekspressi ilmumist täna, kolmapäeval, 2. jaanuaril. Ärge muretsege, tegemist ei ole lehe hilinemise, kandeprobleemide või muude komplikatsioonidega, sest nii nagu teised vabariigi meediaväljaanded ei ilmu täna ka Eesti Ekspress. Värske leht ilmub plaanipäraselt hoopis sel neljapäeval, 3. jaanuaril. Lubame teile, et see ootus on põhjendatud ja häid lugusid täis leht on teile lugemiseks valmis juba homme.