Nojah, selline on ka reegel. Kui inimest pole süüdi mõistetud, pole ta ka süüdi. Seda sai tehtud kogu uskumusest sellesse, et inimesed panustavad täielikult ja ausalt eesti sporti.

Tahtsime kõik loota, et Veerpalule esitatud kahtlustused on eksitus ja oli tekkinud mingi viga. Keegi ei tahtnud uskuda, et see võiks kuidagi teisiti olla. Usuti, et Veerpalu-Alaver on kõvasti tööd tehtud ja nüüd tehakse neile liiga. Aga juba tõenäosusteooria ütleb, et mitu korda üks asi juhtuda ei saa. Ei ole nagu loogiline.

Kui Veerpalu oma dopingukahtluste järel – ja kui nii tema kui ka Alaver vandusid, et on puhtad poisid – võistlustele naasis, saabus Mati Alaver Otepääle Silberauto kirjadega Mercedesega. Mäletate te toonast aega, milline suhtlus teil Alaveriga oli?

Arvan aga siiamaani, et vaatamata sellele, et on äretult inetult üle nurkade lastud, on inimesed ka palju tööd teinud. Seda ka eitada ei saa. Aga sellest üksi jääb väheks. Lisaks töökusele peab ka aus olema.

Juhtunu tõttu kannatab ühel hetkel terve sport ja ka paljud Eesti ettevõtted mõtlevad, et ei saa enam sportlasi sama pilguga vaadata. On päevselge, et sellest tuleb palju pahandust.

Selliseid asju ei saa heaks kiita – see on päevselge. Silberauto on olnud oma tegemistes kogu eksisteerimisaja jooksul üliaus. Sellistele asjadele (dopingu tegemine – EE) ei saa õigustust anda ega leida. See on ääretult kurb ja uskumatu.

Silberauto on olnud läbi aastate moel või teisel Mati Alaveri sponsor. Karel Tammjärv tunnistas täna, et just Alaver vahendas talle dopinguarsti kontakte. Mis teie vaatepunktist edasi saab?

Kas Alaver on ise ka tulnud teid paluma sponsoriks, nt pärast Veerpalu kahtlust?

Ikka on.



Mis tema argumendid olid, miks teda usaldada?

Ega me ei jaksa kõikidesse nüanssidesse sügavalt minna. Vaatad inimesele otsa, ta ütleb: kõik on korras ja hästi, oleme tööd teinud ja ausad. Mis ma siis hakkan nüüd täiendavaid asjandusi tegema? Loomulikult mitte.

Loomulikult ei lähe ka keegi ebaausust toetama – see on ju fakt. Milleks seda teha? See pole isiklikult ega firmale finantsiliselt mingi asi, kõik ainult Eesti edu nimel. Vanasti ikka toetasime suusatamist väga kõvasti – võin eksida, aga arvan, et 3-4 autoga.

Rahaliselt pole toetanud, ikka autoga?

Ikka. Oma produktiga endale reklaami teinud.



Ja praeguseks on jäänud vaid see Alaveri auto?

Jaa. Aga on ka terve rida muid üritusi, keda kõiki kultuuris ja spordis toetame. Peame kõik need asjad üle vaatama. Võib-olla pole see kõige õigem? Võib-olla peaks olema riigi teema oma sportlasi ja kultuuriinimesi üleval hoida.

2015: Otepää MK etapile saabub Alaver ikka Silberauto kirjades autoga. Karli Saul





Seega kogu see dopinguskandaal on tekitanud umbusu, mis tähendab, et te vaatate üle ka täiesti teiste valdkondade sponsorlepingud?

Ütlen veelkord, et see pole äriliselt mingi teema. Ühe sportlase toetamisest ei hakka läbimüügid metsikult kasvama. Sponsorlus on ikkagi vaid hea tahte üritus, et inimesed, kes omal alal edukad on, saaks olla rahulikult ja ilma muretsemata edukad. Kui neist põhimõtetest kaldutakse kõrvale, siis peab terve segmendi läbi vaatama ja mõtlema, miks me seda teeme.

Kui me seda ei teeks, siis te ka ei helistaks mulle praegu, eks?

Jah, paraku.

Järelikult ongi nii, et ühest hetkest kasu ei saa - teed head ja siis oled veel pärast patune ka, et keegi kusagil üle varba lasi. See muutub mõttetuks.

Siis peaks igaüks oma asja tegema: ettevõte ettevõtlust, sportlane sporti ja riik võtma ettevõtjalt maksud ja toetama sporti.

Millal viimati Alaveriga suhtlesite?

Arvan, et pool aastat tagasi või pisut rohkem.



Mis teemadel need jutuajamised on olnud?