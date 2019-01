Arnold Rüütel: Eestis võiks olla sügavkülmutatud inimeste ladu

Nädal tagasi saabub EKRE auesimees Arnold Rüütel Keila kultuurimajja ja saab riidehoiumammi käest noomida, et ise juba eakas härra, aga külma ilmaga mütsi pähe ei pane.

Rüütel astub rahva ette (vanemaid prouasid ja härrasid alla saja) peenetriibulises ülikonnas ja šikis lipsus – nagu kohalik korrespondent ajalehes fikseerib. Ja räägib laulvast revolutsioonist ja tänapäeva elust. Ja teeb muu jutu vahele avalduse, mis veidi kõhedaks võtab: Eesti võiks pretendeerida sellele, et siia loodaks sügavkülmutatud inimeste ladu.

Mida? Arnold Rüütel?

„Just! Selline ta ongi! See on väga temalik,“ ütleb Peeter Ernits,EKRE liige, kes on Arnold Rüütliga päevi ja nädalaid koos istunud ja temast raamatu kirjutanud.