Foto: Kristjan Lepp

„Mina olen ta ju sünnitanud,“ sõnab filmi „Nullpunkt“ lavastaja ­Mihkel Ulk, kui uurin, ega ta minuga Brigitte teemal vestelda ei viitsi.

Ulk, kes andis Brigittele esimese filmirolli, meenutab, kuidas Margus Karu neiu omal ajal avastas. „Otsisime Paula rolli sobivat kandidaati. Sõelal olid professionaalsed näitlejad. Kui oli otsustamise koht, siis Margus Karu ütles, et tal käis reklaamivõtetel mingi uskumatu püss, üks väga hakkaja tütarlaps. Et kutsuks äkki tema ka. Karu teenis igapäevast leiba cast’imisega. Tegi igasugu reklaame ja nii.“

Kui Brigitte kohale tuli, ei teadnud ta, mis rollile ta kandideerib. „Ta teadustas valjult, et tahab seda bitch’i rolli saada. Siis mängisime stseene läbi. Ta mängis professionaalidele vastu ja paistis neist peajagu üle. Saigi selle bitch’i Paula rolli.“

„Mulle on alati meeldinud inimesi šokeerida. Alati meeldinud esineda. Ongi lihtsalt kahte tüüpi lapsi – need, kellele meeldib esineda, ja need, kellele ei meeldi. Mina lihtsalt olengi see, kellele meeldib,“ võtab Brigitte (23) lühidalt kokku põhjuse, miks ta kuulus on.