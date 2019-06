Doktor Vassiljevi rikkuse võti: mastaapsete riigihangete võit endaga seotud asutustes

Paar aastat tagasi – tasakaaluliikuril Kroonika intervjuule saabudes – kelkis mees, et tal on jalas Armani püksid ning Dolce ja Gabbana trussikud. Uuemate ostmisel viib vanad annetuskasti. Peale uhkete pükste aitab doktori jõukust ilmestada ka see, et möödunud aastal deklareeris Vassiljev keskmiseks kuusissetulekuks 11 128 eurot ning sellega on keskerakondlane teist aastat järjest suurima sissetulekuga riigikogu liige. Möödunud aastal oli mehe keskmiseks kuusissetulekuks aga koguni 24 706 eurot.

„Targem ja inimeste puhul ka rikkam on see, kes peaks andma rohkem tublisid järglasi, peaks rohkem lapsi saama ja selle nimel võitlus toimubki – antaksegi pasunasse üksteisele,“ võtab end siseelundite arsti, riigikogulase, koduõendusteenuse osutaja, Tallinna Televisiooni saatejuhi, Tallinna vee-ettevõtjate järelevalve sihtasutuse nõukogu liikme, ajakirjaniku ja muugagi elatav endine geriaater Viktor Vassiljev 2016. aastal Postimehele antud intervjuus kokku inimkonna edasiarenguks vaja oleva.

Kes kunagi mõnd tema saadet näinud, teab, et tark on ta kindlasti. Alati leidub mõni teravmeelne soovitus neile, kes tervisemuredega tema saatesse helistavad. Ka järglastega on mehel lood hästi – kahe abikaasa peale kokku on tal kolm last ning lapselapski.