Eelmisel neljapäeval, kui valitsus otsustas Est-Fori tselluloositehase eriplaneeringu lõpetada, näitas keskkonnaminister Siim-Valmar Kiisler (53) – parteikaaslaste seas tuntud hüüdnimega Kiisu – oma küüsi. Ta protestis lõpetamise vastu ja nõudis, et tema eriarvamus eraldi välja toodaks.

See oli heroiline, ent viljatu pingutus selle nimel, et Eestis oleks „soodsam investeerimiskliima ning teadus- ja faktipõhine valitsemiskultuur“. Just nende puudumise pärast lõpetas Est-For Invest OÜ vaid viis tundi hiljem pärast valitsuse pressikonverentsi arendusprojekti.

Kiisleri lahing oli selleks ajaks aga juba kaotatud.