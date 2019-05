Kolm fiktsiooni Püha Toomasega

KEVAD 2019. Kusagil Californias, kus verev päikseketas on just äsja laskunud sisisedes Vaiksesse ookeani ning üle mäenõlvale ja palmituttide on laotunud mahe kahekümnekraadine pimedus, võib ühe maja ühel toal olla avatud aken. Lenneldes suure ööliblikana suriseva drooni kombel seal tuules hõljuvate kardinate juures, võiksime ehk näha akadeemiliselt riietatud hallipäist meesterahvast, kes hilisest tunnist hoolimata usinalt töötab. Aegajalt lükkab keel nikotiiniga närimiskummi kiirelt ja teotahteliselt ühest suunurgast teise, niisutuvad huuled tilgakese 2015. aasta Chateau Montelena Napa Valley Chardonnay´ga või haarab käsi narmendama loetud keelekäsiraamatu järele, et kontrollida, kui mitu "s" tähte on sõnal "valitsus" omastavas käändes. Siis lajatab nimetissõrm otsustavalt Enterile ning küberuniversumisse tulistub uus postitus, juba mitmekümnes sel nädalavahetusel: "Valitsuse ministrid istuvad raadios, ähvardavad, solvavad ja sõimavad ropult läbi kõikvõimalike institutsioone, poliitikuid, ajakirjanike aga ka tavalisi eesti kodanike. Eesti Vabariik, Anno Domini 2019 @StenbockiMaja" (sic).