Kristina Kallasel ei olnud aasta eest mingit plaani riigikogu valimistel osaleda. Ta ütles ära sotsidele, kelle nimekirjas 2015. aastal kandideeris. Novembri alguses saab ta aga suure tõenäosusega uue erakonna, Eesti 200 esimeheks.

Aasta alguses esines Kallas ­Margus Tsahkna palvel tulevase Eesti 200 tuumikule eksperdina ja rääkis, mida värskeima inimarengu aruande hariduse ja lõimumise teemadest järeldada.

Siis avaldas Eesti Päevaleht hägusad fotod salapärasest kohtumisest ja lumepall hakkas veerena. „See tuli šokina, et meid justkui kahtlustati milleski,“ meenutab Kallas. Samas möönab ta, et just ajakirjanduse surve pani osa kohtumisel osalenud inimesi viimaks avalikult välja ütlema, mida nad Eesti riigi asjadest arvavad. Sündis Eesti 200 manifest. Kui varem oli Kallas aastaid poliitika teemadel n-ö hobi korras kaasa rääkinud (nt poliitikauuringute keskuse kaudu), siis nüüd läks asi „ametlikuks“.