„Ei no ta on ikka täielik keravälk,“ teatab Randjärve hea tuttav T. „See on metsik energia, mis temas keeb. Ei kujuta ette, kust ta selle võtab.“

„Orgunni-geen on temas ikka...!“ ei leia T. täpset sõna. „Ta võiks tõesti olla mõne suure asutuse juht. Ta sobiks sinna ideaalselt!“

2018. aasta sügiseks oli Laine Randjärvel selge plaan lahkuda riigikogust ja minna Eesti Kontserdi juhiks. Randjärv rääkis, et poliitikaga on nüüd lõpp. Eks ole oldud kah (12 aastat, kahe riigikogu koosseisu liige).

Riigikogust lahkumisega seoses pidi Randjärv saama 20 000 eurot ­lahkumishüvitist. See tekitas hirmsasti pahameelt. Neeme Raud kirjutas Randjärve lahkumishüvitisega seoses, et uuseliidi nahaalsus hakkab närvidele käima. Kas neil peab käima kõik nagu õlitatult?