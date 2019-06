Lavly Perling poliitilises tõmbetuules

Ega Lavly Perling ajakirjandusega praegu eriti suhelda ei taha. „Mul oleks kõige lihtsam ei öelda,“ vastab ta kõigepealt. Eks­press aga kirjutaks temast niikuinii ning selle argumendi peale soostub Perling lõpuks meiega kohtuma.

Uudistes esineb peaprokurör viimasel ajal muidugi palju. Ametiaeg on lõppemas ja küsimus sellest, kas Perling jätkab või mitte, on õhus. Tahes või tahtmata tuleb otsus poliitiline. Isamaa toetab Perlingut. Justiitsminister Raivo Aeg, kes ametikohast johtuvalt peab kandidaadi nimetama, on avalikult välja öelnud, et soovib Perlingu jätkamist. Paistab, et ka Keskerakond on nõustunud Perlingu teise ametiajaga. Valitsuserakondadest jääb järele veel EKRE ja nemad on vastu.

Põhjuseid – kui vaadata, mida EKRE liidrid räägivad – näib olevat terve kimp. Ühelt poolt vanad etteheited: menetlusajad on liiga pikad ja prokuratuur lekitab materjale ajakirjandusse. Faktid näitavad küll, et Perlingu ajal on keskmised menetlusajad oluliselt lühenenud. Ajakirjandusele lekitamine on samuti äraleierdatud teema. Vastu võib väita mida tahes, aga kes usub, see usub ja vaevalt meelt muutma hakkab.