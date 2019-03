Keegi ei tea täpselt, millal suusatreener Mati Alaver Eesti avalikkusele valetama hakkas.

Paljud arvavad, et see juhtus siis, kui rahvuskangelane Andrus ­Veerpalu 2011. aastal dopinguga vahele jäi.

Paljud arvavad, et see juhtus siis, kui Alaverist sai Kasahstani suusataja Aleksei Poltoranini treener aastal 2014. On isegi neid, kes usuvad, et valetamine algas alles aastal 2016, kui Alaver Team Haanja suusatajatele Saksa dopinguarsti Mark Schmidti „kontakti jagas“.

Nad kõik eksivad.

See algas palju varem.

Ekspress kõneles sel nädalal ligi kolmekümne praeguse või kunagise Eesti suusakoondise liikme või koondisega seotud inimesega. Paljudele on teema ebamugav. Paljud ei taha üldse rääkida. Mõned ei mäleta. Mõned ütlevad, et nad ei mäleta.

Pilt, mis kokku tuleb, on ehmatav.

See on Eesti spordi suurim häbiplekk.