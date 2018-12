Jutte kohe saabuvast mass­immigratsioonist on mõnitatud, rääkijaid on alandatud. Asjata! Massimmigratsioon on nüüd ometigi käes.

Lähipäevil tungib Eestisse võõrapärane, jõhker immigrantide armee, kes ise nimetavad ennast Eesti Ekspressi 2018. aasta päkapikkudeks.

Nad pole õiged põliseestlased, vaid pigem lausa õige eestlase vastandid: vilkad, liiga vabameelsed, meie püha rahvuskehandi jaoks talumatult vastikud.