Oma esimese peegelkaamera ostis Paul Aguraiuja 17aastaselt ja klõpsis terve filmirulli jagu pilte ühest apelsinist. See, kuidas esemed läbi kaamerasilma paistavad, paelub teda. Kaadrisse jääb ainult see ja ainult nii, mida ja kuidas näidata tahad. Ühel hetkel tundus, et pildid peaks siiski ka liikuma ja nii läkski ta õppima filmioperaatoriks.

Selleks ajaks olid esimesed kommertspangad Eestis juba jalad alla saanud. Pauli koolivennad astusid arglikke samme ettevõtluses. „Tegi kadedaks, kuidas nad kiiresti edu saavutasid,“ ütleb ta. Aga Eesti suurimas seriaaliprojektis „Pank“ näidatud sündmused, mida ta nüüd produtsendina ekraanile toob, läksid päriselus noorest Paulist mööda.

Lõppeks polegi Pauli tee ärimeestest klassivendade omast kuigi palju lahku läinud, neid ühendab suurelt mõtlemine. Tema viis NO99 Euroopasse. Tema viib „Panka“ maailma, see pole ainult Eesti tarbijale mõeldud. Välismaal paistab, kui särav tulemus sai.

Aguraiujaid on Eestis Pauli teada kaks liini, kes pole teineteisega suguluses. Keeruline perekonnanimi on osutunud välismaal eeliseks – enamasti ei suuda seda keegi hääldada ja minnakse kohe eesnimele üle. „Kaks kuud suhtlust säästetud!“ muigab ta ise.

Hansapanga loomisest tahtis NO99 juht Tiit Ojasoo teha lavastust juba aastate eest. Ettevalmistused jäid aga toppama.