See ei puuduta ainult Peetrit ja Hannat. Teema on üldisem.

Laulva revolutsiooni ajal unistasime, et saaks maailmas vabalt liikuda. Et piirid oleks lahti, lapsed saaks õppida, suhelda, maailma näha. Seda oleme saanud. Nüüd selgub, et liiga palju. Pole nii lihtne leppida selle uuega, mida lapsed maailmast kaasa toovad.

Peetri jaoks algas kõik sellest, et ta luges lehelugu Taivo Pillerist ja Mart Haberist. Luges kirjeldusi, millise pompoosse peoga tähistati eduka firma Shishi kahekümnendat sünnipäeva. Ja siis tuli koht, kus Taivo ja Mart rääkisid, et saavad mardipäeval isaks. Et olid mõelnud, kas valida sinisilmne ja blond surrogaatema, aga valisid hoopis punapea. Ja et see naine saab selle eest teise aastapalga.

Peeter: „Tohoo till ae! Sel kohal mul kihvatas... Aastapalga eest üüri­vad võõra naise emaka ja munaraku ja üheksa kuu pärast on tulemus käes. Ostavad endale lapse nagu kauba!“