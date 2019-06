Alguses oli Ivo Felt.

Siis tuli grusiinidega koostöös „Mandariinid” (2013), soomlastega kahasse „Vehkleja” (2015), meie oma „Võta või jäta” (2018). Viimaks, Eesti kultuuri- ja filmiloo creme de la creme – „Tõde ja õigus” (2019).

Viie aasta jooksul on Allfilm ja produtsent Ivo Felt vändanud linateoseid, mis on viinud eestlasted Oskarite punasele vaibale, andnud peaaegu et nuhutada kuldkloobuse sära ja purustanud kõigi aegade Eesti kinovaatamise rekordid. Felt on sõiduvees ja tema kiilulaines liugleb filmide maailmamerele ka Eesti.