Reedel andis Robert Swan ­Mueller III USA justiitsministrile William Barrile üle oma kaks aastat kestnud uurimise lõppraporti. Raportit ootas kogu maailm, sest selles pidi selguma, kuidas ja mil määral sekkus Venemaa 2016. aasta Ameerika presidendivalimistesse ning kas Donald Trumpil ja tema meeskonnal oli selles sekkumises ka mingi roll.

Raport ütles William Barri sõnul: Venemaa sekkus ja mõjutas valimisi. Trump ja tema kampaaniameeskond aga seda tegevust ei koordineerinud. Kas Trump püüdis takistada uurimist ja õigusemõistmist, ses osas jättis Mueller otsad lahti.

Raportit ennast ei pruugi avalikkus kunagi näha. Selle edasises saatuses on suur roll taas Trumpile ülilojaalsel justiitsminister Barril.

Segadus ja saladus on nii suur ning arvamusi Muelleri ja tema töö kohta nii palju, et ei jää midagi üle – tuleb korraldada üks fiktiivne „Suud puhtaks“. Teate küll, see on saade, kus Urmas Vaino kogub kõikvõimalikud arvajad ühte stuudiosse kokku ja saate lõppedes kõigil ajud kärssavad.

Kas see saade võiks kulgeda umbes nii?

Urmas Vaino (UV): Mis mees on Robert Mueller?

Donald J. Trump (USA 45. president, vabariiklane): Valetaja! Nõiajahi juht! Tõbras! Erapoolik! Demokraatide sabarakk! Miks ta ei tegele teise poolega? Pätist Hillaryga!

George W. Bush (USA 43. president, vabariiklane): Ärge kuulake Trumpi! ­Mueller on tõeline avalikkuse teener. Alates tema teenistusest merejalaväelasena Vietnamis kuni asejustiitsministri kohani on ta olnud usaldusväärne, erapooletu, hea ja aus mees. Just sellepärast nimetasin ma 2001. aastal ta FBI peadirektoriks. Senat kiitis ta heaks häältega 100-0.