Regionaalminister Jaak Aab. Tagasi roolis

Jaak Aabist pidi saama uus sotsiaalminister, ent Aab ise punnis vastu. Kümme aastat tagasi Aab küll oli sotsiaalminister, aga see argument tema äraveenmisel ei töötanud. Lõpuks lepiti kokku, et Aabist saab regionaalministri kandidaat. Valdkond on lähedane riigihalduse ministri kohale, kust Aab pidi läinud aastal joobes autojuhtimise tõttu lahkuma.

Riigikogu valimistel 2019 sai Jaak Aab Järva- ja Viljandimaal 2227 häält.