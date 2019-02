„Juhtunu on müsteerium teie jaoks, aga mitte minu jaoks,“ ütleb Mary Jordan. „Mina tean täpselt, mis oli.“

Kell Londonis on üks pärastlõunal, ja Mary Jordan (49), kes elab korraga Eestis, Prantsusmaal, Portugalis, New Yorgis („ja Miamis!“ palub ta lisada), on lõpetamas pühapäevahommikust brunch’i.

Ta on habras, pimestavvalge naeratuse ja paksude juustega. Tema hääl on madal, sunnib end kuulama.

Mary Jordan on Londonis, kus ta nõustab oma sõnul „väga suurt tehnoloogiafirmat keskkonna ja ookeanide puhastamisel plastmassijäätmetest ja prügist“. Aga Eestis pöörleb tema ümber uudiste keeristorm.

Politsei teatas, et on alustanud naise suhtes kriminaalmenetlust seoses valeütluste andmisega. 28. novembril pöördus politseisse Stroomi rannas koeraga jalutanud naine, keda olevat loobitud kividega. Nüüd, kaks ja pool kuud hiljem, ütleb ringkonnaprokurör Natalja Lebed, et turvakaamera salvestistelt „ei nähtu, et naise autoga oleks Stroomi randa sõidetud ning ka naise telefoni asukohta kontrollides ilmnes, et sel ajal ei olnud naine Stroomi ranna piirkonnas“.