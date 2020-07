Rein Rannapi ja ERSO Ruja hittide kontserdile lisandus 1000 soodsama hinnaga piletit

Tänavu 20. augustil on taaskord võimalus Ruja muusikat nautida Tallinna Lauluväljakul, kus toimub selle suve suurejooneliseim kontsert, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise aastapäevale. Eesti Ekspress kutsub kõiki kuulama Ruja tuntuimaid laule. Seekord aga kõlavad need täiesti erinevalt – lauljateta. Esitajateks on Eesti esindusorkester ERSO, lisaks rokkbänd ja loomulikult Rein Rannap klaveril. Ka kõik uued ja põnevad seaded on tehtud Rannapi poolt – just selleks kontserdiks.