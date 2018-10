Muster on igal pool suures plaanis sama. See oli Hispaanias nii aastal 2015: valitsus jäigi moodustamata, tuli korraldada uued valimised, mis muidugi ei teinud olukorda suurt paremaks. Hollandi tunamullused valimised ei erinenud väga. Tänavukevadised Itaalia valimised tõid laias laastus samasuguse tulemuse ja valitsust punnitati kokku panna, nii et ragises. Saksamaal pole Angela Merkel pärast poolt aastat koalitsiooniläbirääkimisi oma valitsust siiani korralikult käima saanud.

Kuidas Euroopa ees, nii meie taga. Kümmekonna aasta eest kulus meil mõni aasta aega, et muule Euroopale järele jõuda, aga nüüdseks on meist saanud igati vinks-vonks eurooplased ja me käime oma liitlastega kõiges ühe jalga.

Paar teemat on kõikjal ühised: suured, pika traditsiooniga parteid on oma mõju kaotamas. Vanad vastasseisud ei eruta rahvast. Uued lõhed sünnitavad terve portsu uusi parteisid, mis kõik näpistavad suurtelt oma tüki. Osa suuri parteisid on ägedamate populistide suhtes välistaval seisukohal. Teised aga püüavad muutuda populistide sarnaseks, karmistades oma retoorikat näiteks immigratsiooni- või muudes väärtusküsimustes. Kumbki strateegia ei tööta, iialgi ei võida jäljendajad oma pooles vinnas lipuga neid, kes on tõelised ja siirad räuskajad. Sama taktika on ka meie Isamaa viinud seisu, kus ta peab leheveergudel ja linnatänavail endale kinnitama, et ta on ikka igavene. Vist umbes nii, nagu oli igavene Tõnismäe igavene tuli.