Et Eesti ajakirjandusväljaanded lõpuks ometi hakkaksid kaebama kohtusse neid poliitikuid ja parteisid, inimesi ja organisatsioone, kes väidavad, et ajakirjanduses on ilmunud tellimuslood, et toimetused täidavad käske Brüsselist, Washingtonist, Stockholmist, ÜROst, Soroselt, Bilderbergidelt ja nii edasi!