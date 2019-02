Sisujuht Ettepanek: küll valiks, kui pulli saaks! Kuidas muuta emotsiooni, mis tekib kuuldes sõnu „valimised“, „poliitika“ ja „riik“? Erik Moora Jaga 0 Kuula Erik Moora Foto: Tiit Blaat

Siuts-säuts, tvitterirahvas! Hei-hoo, kõik feissbuklased!

Ekspressil on teile täna tõsine väljakutse.

Selleks on Tekst. Pikk Tekst. Ajalehe jaoks lausa ebatavaliselt pikk. Palju tähemärke (mitte vaid 140!), tuhandeid sõnu (mitte üksnes „Õiglane riik kõigile!“ või „Parem tulevik!“), sadu mõtteid, kümneid täpseid kujundeid.

(Häid tekste, olgu rõhutatud, on meil muidugi palju, nagu alati. Lugege neid kõiki, saate targemaks!)

Üks tekst on aga teistest suurem. See on meie kingitus Eestile nädalal, mis sai alguse Eesti vabariigi sünnipäevapidustustel ja lõpeb valimistulemuste selgumisega.

Teatri- ja kirjamees Eero Epner läks erilise eksperimendi raames Pärnumaa küladesse, et omal nahal tunnetada, miks just see piirkond on paljudel viimastel valimistel olnud kõige väiksema osalemisprotsendiga. Ta läks otsima vastust, miks valimised ja poliitika paljusid ei kõneta. Soovitan tungivalt leida aeg selle loo jaoks.

Nõukogude ajal müüdi jaoskondades kuulu järgi apelsine ja viinereid. Äkki olid punatondid selles ühes asjas õigel teel?

On lihtne lahmida: poliitikud on valelikud, valimine ei muuda midagi, elu maal on hävitatud, külad tühjad, inimesed käega löönud. Epneri väga tundlik silm ja sulg märkavad aga nüansse, peenemaid tasandeid, märkavad lootust ja ilu, märkavad sedagi, et paljud meie lahmivad eelarvamused ei pea päriselus paika.

See on ilus reportaaž ja arutlus kodaniku ja riigi vahekorrast. Sellest, kuhu me tänaseks oleme jõudnud.

Vist päris viljatu on korrata neid kulunud argumente, miks igaüks võiks valima minna. Me oleme kõik kuulnud, et muidu valivad sulle teised. Et valimata ei ole õigust kiruda. Et Eesti võib kaotada sihi, mis on meid kiire arengu teel hoidnud. Ja nii edasi ja nii edasi.

Iseenesest võiks ju valimine olla vaba kodaniku jaoks hügieeni osa. Vastik on olla, kui sa pole hommikul hambaid pesnud või kui pesu on paariks nädalaks vahetamata jäänud. Samamoodi võiks ju valimistel osalemine käia lihtsalt olemise juurde.