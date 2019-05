Indrek Tarandi tõus ja langus

Siis läks viis aastat mööda. Indrek Tarand oli endine, ehk kübe hallim, ehk kraadike vähem sirge, aga sama mees, kui kõrvale jätta see, et ta oli nüüd targem, õppinud Euroopa Parlamendis tegutsema, loonud suhteid. Ühesõnaga, ta oli parem kandidaat.

Juhtus see, et protestimõõk, mille ta nii uhke ja sõjaka Kalevipojana Eesti ühiskonna kohale tõstis, jõudis viimaks tema endani. Täpselt nagu meie armastatud eeposes.

Protest on igas ühiskonnas alati olemas. Ikka on rahulolematuid, pettunuid, kibestunuid, vihaseid. Neid, kes tahaks valitsejatele koha kätte näidata või vähemalt teha nende lodeva oleku võimalikult ebamugavaks, on igal pool ja igal ajal. Protest on möödapääsmatu. Isegi õilis. Moraalne.