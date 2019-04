Inimeseks jäämise kiirkursus

Eks see näitab, kuidas me hoolime. Kui rääkima hakkad, saad küll aru, et igaüks hoolib eri asjadest. Mõni Eestist. Mõni sellest, et peaminister ei valetaks kõigile näkku. Mõni sellest, et asjatundmatud ei tuleks valitsusse. Mõni sellest, et me ei tähistaks kadripäeva asemel halloween’i. Mõni… jumal teab, millest.