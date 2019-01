Kohukeste tüli ja tankisti saatus

Musta raha vahendaja Pettai seisab nüüd „out in the cold“. See pilt kütkestab mind, see vääriks Balzaci sulge. Sa aitad tüübid, keda sa ei salli, võimule, ja nüüd on su enda Nõmme kodu arestitud sinuga üheskoos K-kohukese kampaaniat teinud Kruuda kasuks...