Tegelikult teavad ilmselt kõik kohvisõbrad, et Eesti kohvikutes on kohv vastikult kallis. Endamisi on selle üle nurisenud kindlasti tuhanded. Öeldagu mis tahes, kolm eurot topsitäie kuuma kibestatud vee eest, mis pealegi paljudele sõltuvustoode, on ikka üle võlli küll. Aga millegipärast oleme selliste asjadega harjunud ega märka, et tegelikult on asi jama ja sellega ei peaks leppima.

Selleks pidi tulema pauk luuavarrest ehk kõigist Eesti inimestest oli just edukas ettevõtja Indrek Kasela see, kes hüüdis: liiga kallis! Aitab! Kõrini! No pasaran! Tema üleskutse lõpetada kolmeeuroste kohvide ostmine käivitas lausa väikese rahvaliikumise. Kaaskodanikud hakkasid oma kohvitopse ja nende hindu sotsiaalmeedias jagama, mindi vaidlema, kas süüdi on ahned kaupisikud või totakad ja raha lugeda mitte oskavad ostjad ning kas Eestis on kohv liiga kallis või hoopis palk liiga väike.

Indrek Kasela sai ennast Nõia-Intsu eeskujul uhkelt koguni Kohvi-Intsuks tituleerida.

Ennegi on selliseid asju juhtunud. Näiteks pensionirahaga. Aastaid on kogutud ja kogu aeg teatud, et ega nendel sambafondidel väga sügavat majanduslikku mõtet pole ning pankade teenustasud ületavad hea maitse piiri. Nüüd aga, suuresti tänu pensioniühistule Tuleva (asutajate seas, oh imet, taas hr Kasela), märgati seda teemat justkui uuesti.

Küsimus seisneb aga selles, mida selliste teadmistega peale hakata. Valdav enamik meist tegelikult ei tee midagi. Laseme aga samas pensionifondis laisalt edasi ja lürbime oma harjumuspärast kuumjooki ka ikka edasi.

Seega, ega need kohvid siin enam väga odavamaks ei lähe. Tee mida tahad. Võib-olla kuhugi tehakse kohvik, mis hoiab oma hinnad hea maitse piires, aga ega suurem osa meist sellepärast oma igapäevaseid marsruute ei muuda.

Nii et lahendus peab tulema ikkagi teistpidine. Tuleb hakata rohkem teenima. Mis seal salata, tegu on päris ränga väljakutsega, sest Eesti on juba täna pururikas maa.